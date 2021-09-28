Друзья и коллеги Гузеевой отказываются обсуждать ее состояние

Москва, 28 сентября. Телеведущая Лариса Гузеева все еще находится в больнице в Коммунарке из-за заражения коронавирусом. Однако близкие и друзья не готовы пролить свет на состояние ее здоровья.

Звезда программы «Давай поженимся!» попала в московскую клинику №40 в Коммунарке после подозрений на коронавирусную инфекцию. ФАН обратился к близким теледивы, однако они проигнорировали вопросы о здоровье Гузеевой.

Так, ведущая Василиса Володина сослалась на занятость. Подруга Гузеевой, актриса Алла Довлатова, также отказалась обсуждать госпитализацию звезды.

Позднее журналисты ФАН попытались связаться лично с артисткой: на звонок ответила женщина, которая представилась Гузеевой. Она сообщила, что ее состояние в полном порядке, заражения коронавирусом нет. Стоит отметить, что голос собеседницы издания отличался от привычного голоса ведущей Первого канала.

Недавно врачи московской клиники подтвердили, что Гузеева заболела COVID-19. При этом актрисе удалось избежать поражения легких.