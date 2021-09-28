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Песков: оснований для истеричных реакций Украины по контракту «Газпрома» с Венгрией нет

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 12:54
Экономика
Песков: оснований для истеричных реакций Украины по контракту «Газпрома» с Венгрией нет
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Москва, 28 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для истеричных реакций Украины по контракту «Газпрома» с Венгрией.

Будапешту гарантируют надежные и ритмичные поставки голубого топлива. Данное решение, добавил Песков, не нарушает международные нормы и права других стран.

МИД Венгрии ранее вызвало посла Украины Любовь Непоп. Соответствующее решение было принято в связи с негативными высказываниями официального Киева по сделке европейкой страны с российской компанией «Газпром».

«Газпром» и Венгрия в понедельник, 27 сентября, подписали газовый контракт сроком на 15 лет. Новое соглашение подразумевает поставки голубого топлива в объеме 4,5 млрд кубометров ежегодно. В том числе 3,5 млрд «кубов» будут экспортировать через Сербию и 1 млрд — через территорию Австрии.

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