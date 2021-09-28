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Лавров: Россия и Вьетнам намерены наращивать сотрудничество в военной сфере
Армия
Лавров: Россия и Вьетнам намерены наращивать сотрудничество в военной сфере
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 28 сентября. Москва и Ханой подтвердили намерение наращивать сотрудничество в военной сфере, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая на совместной пресс-конференции с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном, российский дипломат высоко оценил взаимодействие двух государств в вопросах обороны.

«Подтвердили намерение последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере оборонной безопасности», — сказал Лавров.

Для главы вьетнамского внешнеполитического ведомства этот визит в Россию стал первым. Помимо встречи с Лавровым, у него также запланированы переговоры с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

Ранее сообщалось, что Россия до конца 2021 года завершит поставки учебно-боевых самолетов Як-130 Вьетнаму. В рамках договоренностей Ханой взял на себя обязательство приобрести не менее 12 российских самолетов, которые заменят устаревшие чехословацкие L-39.

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