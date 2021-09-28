Глава компании AMD Лиза Су: дефицит чипов следует принять как данность

Москва, 28 сентября. Мировой дефицит чипов в первой половине 2022 года продолжится, считает глава компании AMD Лиза Су.

Она обратила внимание, что нынешний кризис не похож на прошлые колебания спроса и предложения. Пандемия, по ее словам, подняла интерес к полупроводникам на новый уровень. Удовлетворить спрос можно только за счет строительства новых предприятий, однако ввод в строй новых мощностей занимает от полутора до двух лет, указала Су.

В связи с этим она считает, что дефицит полупроводников следует принять как данность. Его остроту вряд ли удастся снять до второй половины 2022 года, полагает глава AMD.

Дефицит электронных чипов и полупроводников возник в 2020 году. Одной из главных его причин стал ажиотажный спрос на видеокарты в связи с увеличением рынка криптовалют. Нехватка чипов повлекла за собой не только рост цен на электронику, но и кризис в отрасли автомобильного строения.