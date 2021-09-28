Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 13:32
13:32
Политика
Яков Кедми: Россия «сломала» уравнение мирового господства США
13:31
Спорт
Украинец Усик после победы над Джошуа вспомнил об Илоне Маске
13:26
Весь мир
Названы итоги переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы
13:25
Общество
Манжеты на рукавах королевы Летисии полностью изменили ее образ
13:23
Общество
Российский «Спутник V» стал единственной производимой во Вьетнаме зарубежной вакциной
13:23
Общество
Российские вакцины оказались эффективнее против дельта-штамма, чем зарубежные препараты
13:20
Происшествия
Полицейских из Перми наградили за задержание стрелка в ПГНИУ
13:18
Экономика
Агентство Fitch допускает сохранение волатильности цен на газ до конца зимы
13:15
Шоу-бизнес
Лянка Грыу зарабатывает на жизнь в США благодаря кино
13:15
Общество
Посольство РФ в Испании возмущено рекламой с русскими девушками
Все новости

Глава компании AMD Лиза Су: дефицит чипов следует принять как данность
Экономика
Глава компании AMD Лиза Су: дефицит чипов следует принять как данность
Prt Scr youtube.com  /  Device

Москва, 28 сентября. Мировой дефицит чипов в первой половине 2022 года продолжится, считает глава компании AMD Лиза Су.

Она обратила внимание, что нынешний кризис не похож на прошлые колебания спроса и предложения. Пандемия, по ее словам, подняла интерес к полупроводникам на новый уровень. Удовлетворить спрос можно только за счет строительства новых предприятий, однако ввод в строй новых мощностей занимает от полутора до двух лет, указала Су.

В связи с этим она считает, что дефицит полупроводников следует принять как данность. Его остроту вряд ли удастся снять до второй половины 2022 года, полагает глава AMD.

Дефицит электронных чипов и полупроводников возник в 2020 году. Одной из главных его причин стал ажиотажный спрос на видеокарты в связи с увеличением рынка криптовалют. Нехватка чипов повлекла за собой не только рост цен на электронику, но и кризис в отрасли автомобильного строения.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Глава компании AMD Лиза Су: дефицит чипов следует принять как данность
электроника чипы amd полупроводники
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru