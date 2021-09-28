Ирак изучает возможность поставок российских ракетных комплексов С-300

Багдад, 28 сентября. Иракские власти намерены заключить с Россией контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-300, сообщил глава парламентского комитета по обороне Мухаммед Рида аль-Хайдар.

По его словам, представители Ирака уже посещали Россию, где обсуждались детали соглашения. Парламентарий также напомнил, что у Багдада уже есть контракты с Москвой на оснащение бронетанковой бригады.

«Иракская делегация во главе с командующим войск ПВО страны побывала в России, где вела переговоры о контракте на закупку системы С-300», — заявил он.

Ранее также стало известно, что Анкара намерена приобрести еще одну партию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» российского производства. Об этом заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.