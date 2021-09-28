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Семак поделился ожиданиями от матча ЛЧ против «Мальме»
Спорт
Семак поделился ожиданиями от матча ЛЧ против «Мальме»
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 28 сентября. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Мальме».

По словам российского специалиста, шведская команда отлично прессингует и переходит из обороны в атаку. Кроме того, по его словам, футболисты «Мальме» сильны в борьбе.

«Фланговые защитники у них очень качественные. Нападающий хороший. Мы очень серьезно готовимся к игре. Это опытная команда, много забивает. Очень хорошие форварды, в средней линии опытные игроки», — сказал Семак на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу.

Наставник сине-бело-голубых напомнил, что «Мальме» на квалификационной стадии турнира прошел «Лудогорец» и «Рейнджерс».

Ранее хавбек «Мальме» Мартин Ульссон назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу сильным и техничным футболистом. Матч между «Зенитом» и «Мальме» состоится 29 сентября. Встреча пройдет на «Газпром Арене», старт — в 19:45 по московскому времени.

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