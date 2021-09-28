Мазут рекордно подорожал на бирже вслед за ростом котировок нефти

Москва, 28 сентября. Стоимость мазута выросла с начала 2021 года на 42% и сейчас составляет 26 193 рубля, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Опрошенные изданием «Коммерсантъ» аналитики объяснили, что цены на мазут в России зависят от экспортного паритета и мировых цен с учетом логистических затрат и экспортной пошлины. Сейчас стоимость мазута в Европе находится на максимуме с 2018 года, что стимулирует подорожание ресурса на российском рынке, считают эксперты.

По их подсчетам, российские нефтеперерабатывающие заводы смогут заработать на росте цен около 150-200 рублей с каждой тонны переработанной нефти. Однако рентабельность заводов практически не увеличится из-за параллельного повышения нефтяных котировок.

Стоимость барреля североморского эталонного сорта нефти Brent в настоящий момент составляет 79,5 доллара. Подорожание черного золота вызвано рекордным ростом цен на газ, поскольку часть потребителей решила перейти с одного вида топлива на другое.

Аналитик Анна Бодрова ранее в комментарии ФАН рассказала о причинах увеличения стоимости нефти. Специалист обратила внимание на ожидания инвесторов относительно роста спроса на сырье в конце текущего года.