Сирийско-иорданский погранпереход «Джабер» полностью возобновляет свою работу

Амман, 28 сентября. Иордания полностью возобновит работу погранперехода «Джабер» на границе с Сирией с 29 сентября, о чем заявили представители правительства и промышленных групп в ходе встречи с делегацией из Сирийской Арабской Республики (САР).

Основной целью диалога являлось достижение соглашения об увеличении межгосударственного товаропотока, который до начала боевых действий в Сирии достигал миллиарда долларов. В 2018 году переход открылся вновь, что было связано с возвращением юга САР под контроль Дамаска, однако снова прекратил свою работу из-за последовавших через два года ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Теперь же они отменяются.

«Мы надеемся, что эти шаги восстановят прежние довоенные торговые отношения и оживят прибыльную транзитную торговлю», — заявил Джамаль Аль Рифае, заместитель главы торговой палаты Иордании.

Сирийская делегация, состоящая из министров экономики, торговли, сельского хозяйства, водоснабжения и электроэнергетики, также обсудила с иорданскими властями снятие тарифных ограничений. Глава МВД королевства Мазен Фарайя уже заявил, что пошлины на сирийские транзитные грузы на рынки Персидского залива и Ирака через Иорданию будут отменены. Аналогичные уступки будут действовать и в отношении иорданского транзита.

#Jordan will fully reopen its main border crossing with #Syria, officials say, as a high-level Syrian team arrives in Amman to discuss how to ease the flow of goods hit by the coronavirus pandemic and a decade of conflict.https://t.co/uDjaMCt7sY — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 28, 2021

До этого момента Сирия имела действующие погранпереходы лишь с Ливаном, а с 2019 года — еще и с Ираком. Изначально «Джабер» должен был открыться 1 августа, однако этого не произошло ввиду обострения в сирийской провинции Деръа, которое завершилось перемирием между местными вооруженными формированиями и правительственными силами при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон.

В последние месяцы наблюдаются участившиеся контакты Иордании и САР, что примечательно ввиду отсутствия переговоров на высоком уровне между этими странами на протяжении последних десяти лет. Помимо текущей встречи, 19 сентября в Амман прибыл сирийский министр обороны Али Абдалла Айюб, который со стоим иорданским коллегой Юсефом Ахмед аль-Хунейти обсудил проблемы безопасности на границе, борьбу против терроризма и наркотрафика. В завершение встречи стороны договорились о регулярных консультациях в будущем.

Также в начале сентября Иордания, Сирия, Египет и Ливан провели в Аммане консультацию по вопросу обеспечения поставок газа в терпящее бедствие ливанское государство.