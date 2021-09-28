Политолог Гвритишвили: Саакашвили завоевывает голоса обещаниями вернуться в Грузию

Москва, 28 сентября. Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили не намерен возвращаться на родину, но продолжает подогревать избирателей громкими обещаниями, заявил авторитетный политолог Игорь Гвритишвили.

Член Союза грузин России резко осудил популистские лозунги руководителя исполкома Национального совета реформ на Украине в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей. Единственная цель Саакашвили — завоевать как можно больше голосов для своей партии «Единое национальное движение» в преддверии муниципальных выборов. Политик прекрасно понимает, чем для него обернется «триумфальное» возвращение: при самом безболезненном сценарии его просто развернут на границе, но могут и взять «под ручки», предупредил Гвритишвили.

«Его заявление — это попытка завоевать чуть больше голосов для его партии. Не приедет он и потому, что он не гражданин Грузии. И самое лучшее, что может его ждать там — его могут не пустить. А самое плохое — взять «под ручки», потому что он объявлен в розыск», — объяснил собеседник ФАН.

Global Look Press / Vladimir Valishvili/Russian Look

Экс-президент Грузии неоднократно заявлял о намерении вернуться на родину на муниципальные выборы 2 октября. Политик даже опубликовал в социальных сетях билеты из киевского аэропорта Борисполь в Тблиси, чем снова раззадорил сторонников.

«Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии», — написал Саакашвили.

Политик был лишен грузинского гражданства в 2015 году, и с тех пор владеет только украинским паспортом. В Тбилиси неоднократно заявляли об уголовной ответственности для экс-президента в случае возвращения в страну, а премьер Ираклий Гарибашвили публично выражал сомнение в хорошем состоянии ментального здоровья Саакашвили.