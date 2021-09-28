Синоптик Синенков предупредил жителей юга России о ливневых дождях

Москва, 28 сентября. Сильные дожди сохранятся до предстоящих выходных в нескольких российских регионах, предупредил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Интенсивные осадки ожидаются в горах и предгорьях регионов юга России. Температура воздуха там будет на несколько градусов ниже климатической нормы, добавил синоптик.

«На юге Краснодарского края, на Ставрополье, в Адыгее, в горных районах республик Северного Кавказа до воскресенья пройдут ливневые дожди. Затем фронт себя исчерпает, сместится южнее Кавказа, дожди ослабеют и прекратятся», — объяснил эксперт в беседе с ТАСС.

При этом на остальной территории Европейской России погода будет сухой и солнечной. Так, в Ростове-на-Дону воздух прогреется до +15 градусов, в Волгограде — до +14 градусов, а в Краснодаре — от +15 до +17 градусов.

Жители Новосибирска ранее сообщили о первом снеге, который выпал рано утром. На некоторое время он задержался в Калининском, Центральном и Ленинском районах города.