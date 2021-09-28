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Глава Башкирии и премьер Казахстана обсудили перспективы межрегионального сотрудничества
Политика
Глава Башкирии и премьер Казахстана обсудили перспективы межрегионального сотрудничества
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Нур-Султан, 28 сентября. Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился в Нур-Султане с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Стороны обсудили вопросы углубления взаимного сотрудничества.

Башкирская делегация во главе с Хабировым прибыла в Казахстан с официальным визитом. Российский политик провел переговоры с премьер-министром Маминым, также планируется встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе беседы Хабиров и Мамин уделили внимание развитию межрегионального сотрудничества в широком спектре областей. В частности, глава Башкортостана и казахстанский премьер затронули тему взаимодействия в сфере охраны ресурсов трансграничной реки Урал.

«Есть много направлений, представляющих взаимный интерес. Уверен, что если мы все это будем активно поддерживать, то добьемся впечатляющих результатов», — подчеркнул Хабиров.

Ранее Токаев призвал не препятствовать использованию русского языка на территории Казахстана. Такое заявление глава государства сделал в ходе своего ежегодного послания народу.

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Все новости / Политика / Глава Башкирии и премьер Казахстана обсудили перспективы межрегионального сотрудничества
Казахстан башкирия хабиров мамин
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