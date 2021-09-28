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События в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье станут темами переговоров Путина и Эрдогана

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 12:25
Политика
События в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье станут темами переговоров Путина и Эрдогана
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 28 сентября. Пресс-служба Кремля рассказала о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По имеющимся данным, встреча состоится в Сочи. Мероприятие запланировано на 29 сентября.

«Будет также проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в Кремле добавили, что главы государств обсудят двусторонние отношения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе. По его словам, Анкара затягивает процесс выполнения своих обещаний по этому вопросу.

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