Как накопить на отпуск мечты: 4 шага от финансового консультанта Натальи Колбасиной

Многие мечтают об идеальном отпуске подальше от работы, но мало кто понимает, как грамотно его спланировать, чтобы не стать в процессе банкротом. С чего начать этот путь и как организовать себе поездку мечты, ФАН рассказала Наталья Колбасина — финансовый консультант и эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности.

Первое, что вы должны сделать при мысли об отпуске — превратить свою мечту в четкую, достижимую и приоритетную финансовую цель. Например, если вы планируете слетать на Бали, то только потому, что действительно мечтаете об отдыхе именно там. Только из искреннего желания родится настоящая мотивация, а значит, вы начнете действовать.

«Четко определите, куда, на какой срок и с кем вы поедете отдыхать. Следом посчитайте стоимость отдыха — интернет и туристические операторы вам в помощь. И не забудьте про непредвиденные расходы, которые в размере 5–10% нужно заложить в общую стоимость, — поясняет Наталья Колбасина. — Оптимально бюджет на отпуск должен соответствовать двухмесячной сумме ваших доходов. Но при определении стоимости отдыха постарайтесь изучить все возможные способы оптимизации затрат на поездку».

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Когда вы определитесь с ценой и сроками поездки, можно начинать планировать ежемесячные накопления на отдых мечты. Для этого нужно воспользоваться простой схемой и разделить общую сумму на количество месяцев, оставшихся до путешествия. При этом не забудьте учесть и отпускные, которые выплачиваются перед отпуском на работе.

«Копите деньги в той валюте, в которой будете платить за отдых. И не храните деньги дома. Лучше убрать их от себя подальше, чтобы не было соблазна потратить раньше времени, — советует финансовый консультант. — Накапливайте деньги на депозите, накопительном счете или банковской карте с процентом на остаток. Можно настроить автоматический платеж, чтобы сумма переводилась на депозит в день получения зарплаты».

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Третий и очень важный шаг на пути к мечте — спланировать семейный бюджет доходов и расходов и оптимизировать текущие траты. Для этого проанализируйте, на что вы тратите заработанное, и найдите приемлемый для себя вариант сокращения расходов без потери в качестве жизни. Например, установите лимит трат на неделю, начните составлять списки покупок и даже меню для семьи, а также не стесняйтесь пользоваться всевозможными скидками, бонусами и кешбэками. Кроме того, не лишним будет пересмотреть свои финансовые привычки, например, перестать тратить деньги на спонтанные «хотелки».

«Решите для себя, от чего вы готовы отказаться, чтобы поехать в отпуск мечты. При этом трезво оцените свои финансовые возможности на накопление желаемой суммы. Вы сделали все возможное, чтобы оптимизировать расходы, а стоимость отдыха для бюджета все равно велика? Осталось два пути: пересмотреть место отпуска или найти способ удешевить поездку либо увеличить свои доходы», — отмечает Наталья Колбасина.

Если отступать от мечты не хочется, а содержимое кошелька заставляет грустить, то попробуйте элементарно заработать больше денег в оставшееся до поездки время. Благо возможностей сейчас достаточно, поэтому чем раньше вы начнете планировать райские каникулы на Бали, тем больше у вас будет времени накопить, не сев при этом на жесткую финансовую диету.

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