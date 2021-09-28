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Гиперзвуковое отставание США: почему американские эксперименты не пугают Россию
Технологии
Гиперзвуковое отставание США: почему американские эксперименты не пугают Россию
Федеральное агентство новостей  / 

Пентагон отчитался о том, что американским военным удалось успешно испытать первую отечественную гиперзвуковую ракету. В полете ее скорость превысила пять Махов (то есть в пять раз больше скорости звука).

Работы над гиперзвуковым оружием в США стали ответом на программу создания подобного вооружения в России. Американцы долго не могли поверить, что после распада Советского Союза у РФ остались квалифицированные кадры и технологии, благодаря которым можно создать новый вид оружия. Но после того, как на боевое дежурство в 2019 году был поставлен первый комплекс «Авангард», в Вашингтоне явно занервничали.

После этого американские ученые начали работы, чтобы догнать Россию в плане гиперзвукового оружия. Долгое время у них ничего не получалось. Но накануне Министерство обороны США сообщило о том, что военно-воздушные силы вместе с агентством перспективных разработок DARPA успешно запустили гиперзвуковую ракету. Уточняется, что речь идет о летательном аппарате с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который построен компанией Raytheon для проекта HAWC.

Также Пентагон успел похвастаться и другими характеристиками нового оружия. Как оказалось, конечно, со слов американских военных, данную гиперзвуковую ракету будет сложно обнаружить, а ее кинетическая энергия настолько велика, что сможет уничтожать цель даже без взрывчатки. Но главным преимущество, естественно, является скорость вооружения: она превысила пять Махов.

Здесь стоит напомнить, что Россия уже поставила на вооружение ракетные комплексы «Авангард». Боевой блок российской системы запускается к цели с помощью межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ и развивает скорость до 28 Махов (примерно 7,5 километра в секунду, смотрите «первая космическая скорость»). В июне президент России Владимир Путин сообщил, что вскоре на вооружение будут приняты гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», скорость которых, по имеющимся неофициальным данным, превышает восемь Махов.

Гиперзвуковое отставание США: почему американские эксперименты не пугают Россию
Prt Scr youtube.com  / Новости на Первом канале

Также в России готовят к выпуску межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат». По оценкам экспертов, данная система может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира — как через Северный, так и через Южный полюс.

Военный политолог Андрей Кошкин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал сообщение Пентагона о том, что американским военным удалось успешно испытать свою гиперзвуковую ракету. По его словам, у России уже есть комплексы, способные активно бороться с подобным видом вооружения.

«Здесь несколько тезисов. Первый: никто и никогда не скрывал того, что Пентагон будет весьма активно заниматься разработкой гиперзвукового оружия. Наш президент и верховный командующий Владимир Путин предупреждал об этом. Кроме того, он поставил задачу разработать систему защиты от гиперзвуковых ракет. У нас такие системы уже есть и будут до того момента, когда появятся эти ракеты уже непосредственно на стартовых столах», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт рассказ и о том, что американцы еще не скоро поставят на вооружение гиперзвуковое оружие. По его мнению, пройдет еще как минимум пять лет, пока это случится.

Гиперзвуковое отставание США: почему американские эксперименты не пугают Россию
tvzvezda.ru  / Prt Scr

«Еще один очень важный момент связан с тем, что, конечно, американцы запустили ракету с самолета, скорость которой составляет пять Махов. Но дело в том, что это всего лишь эксперименты. Если же говорить о непосредственной угрозе и начале поставок данного вида вооружения в войска США, то им для этого необходимо много времени. Эксперты говорили, что у нас есть от пяти до десяти лет, чтобы успешно разрабатывать системы противодействия подобного рода ракетам», — резюмировал Андрей Кошкин.

Ранее комитет Сената США по международным отношениям пригрозил Турции введением новых санкций из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

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