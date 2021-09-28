Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 13:31
13:26
Весь мир
Названы итоги переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы
13:25
Общество
Манжеты на рукавах королевы Летисии полностью изменили ее образ
13:23
Общество
Российский «Спутник V» стал единственной производимой во Вьетнаме зарубежной вакциной
13:23
Общество
Российские вакцины оказались эффективнее против дельта-штамма, чем зарубежные препараты
13:20
Происшествия
Полицейских из Перми наградили за задержание стрелка в ПГНИУ
13:18
Экономика
Агентство Fitch допускает сохранение волатильности цен на газ до конца зимы
13:15
Шоу-бизнес
Лянка Грыу зарабатывает на жизнь в США благодаря кино
13:15
Общество
Посольство РФ в Испании возмущено рекламой с русскими девушками
13:15
Армия
Корабли противоминной группы НАТО вошли в территориальные воды Грузии
13:14
Происшествия
Директор коммерческой фирмы в Новороссийске стал фигурантом дела о невыплате зарплат
Все новости

Банки почти вдвое увеличили выдачи ипотеки россиянам до 20 лет
Экономика
Банки почти вдвое увеличили выдачи ипотеки россиянам до 20 лет
pixabay.com  /  nattanan23

Москва, 28 сентября. Российские банки в августе 2021 года почти вдвое нарастили выдачи ипотеки заемщикам в возрасте от 18 до 20 лет, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Объем выданных таким клиентов ипотечных кредитов составил 71 млн рублей, что на 85% выше, чем месяцем ранее, и на 32% больше, чем в августе прошлого года. Специалисты также зафиксировали рост выдачи ипотеки заемщикам в возрасте 20-25 лет — на 4% по сравнению с июлем и на 2% относительно августа 2020 года, пишет ТАСС.

«Российскому ипотечному рынку за последние несколько лет присуща тенденция снижения среднего возраста заемщика. Если ранее за ипотекой обращались клиенты в возрасте 33-35 лет, то теперь он составляет порядка 26-27 лет. Мы наблюдаем ежегодное омоложение портрета заемщика, в среднем на год-два», — прокомментировал ситуацию начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

Представители ВТБ в беседе с журналистами отметили, что увеличение выдачи ипотеки гражданам до 25 лет связано с расширением доступности жилищных кредитов в цифровых каналах и развитием госпрограмм поддержки молодых семей. При этом аналитик агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина полагает, что повышение числа молодых заемщиков нельзя назвать системным трендом.

Экономист Дмитрий Воронов ранее рассказал об основных рисках ипотеки. Он также дал советы по безопасному приобретению недвижимости.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Банки почти вдвое увеличили выдачи ипотеки россиянам до 20 лет
ипотека банки кредиты жилье молодежь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru