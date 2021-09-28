Банки почти вдвое увеличили выдачи ипотеки россиянам до 20 лет

Москва, 28 сентября. Российские банки в августе 2021 года почти вдвое нарастили выдачи ипотеки заемщикам в возрасте от 18 до 20 лет, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Объем выданных таким клиентов ипотечных кредитов составил 71 млн рублей, что на 85% выше, чем месяцем ранее, и на 32% больше, чем в августе прошлого года. Специалисты также зафиксировали рост выдачи ипотеки заемщикам в возрасте 20-25 лет — на 4% по сравнению с июлем и на 2% относительно августа 2020 года, пишет ТАСС.

«Российскому ипотечному рынку за последние несколько лет присуща тенденция снижения среднего возраста заемщика. Если ранее за ипотекой обращались клиенты в возрасте 33-35 лет, то теперь он составляет порядка 26-27 лет. Мы наблюдаем ежегодное омоложение портрета заемщика, в среднем на год-два», — прокомментировал ситуацию начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

Представители ВТБ в беседе с журналистами отметили, что увеличение выдачи ипотеки гражданам до 25 лет связано с расширением доступности жилищных кредитов в цифровых каналах и развитием госпрограмм поддержки молодых семей. При этом аналитик агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина полагает, что повышение числа молодых заемщиков нельзя назвать системным трендом.

Экономист Дмитрий Воронов ранее рассказал об основных рисках ипотеки. Он также дал советы по безопасному приобретению недвижимости.