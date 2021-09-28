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Политолог Гвритишвили сравнил с мемом обещание Саакашвили прилететь в Грузию

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 12:16
Политика
Политолог Гвритишвили сравнил с мемом обещание Саакашвили прилететь в Грузию
Global Look Press  /  Vladimir Valishvili/Russian Look

Москва, 28 сентября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили точно не приедет на родину, а все его заявления уже стали мемом и поводом для новых анекдотов и насмешек над ним.

Соответствующее заявление в интервью Федеральному агентству новостей сделал политолог, член Союза грузин России Игорь Гвритишвили. Таким образом он прокомментировал обещание Саакашвили прилететь в Тбилиси в день выборов в органы местного самоуправления.

«Его там конечно «примут». Во-первых, давайте начнем с того, что он не приедет. Это его неоднократные заявления, все это уже мемом стало в Грузии и поводом для новых анекдотов и насмешек над ним. Конечно он не поедет — тем более, что выборы там не парламентские, а региональные», — подчеркнул эксперт.

Стало известно, что бывший грузинский президент купил билет на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября. Видеообращение политик опубликовал на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Саакашвили раньше принимал наркотические вещества и до сих пор остается наркозависимым. По его словам, глава Исполнительного комитета реформ Украины то повышает тон, то снижает его в зависимости от принятой дозы.

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