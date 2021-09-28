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Япония закупит у России первую партию «зеленого» СПГ

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 12:13
Экономика
Япония закупит у России первую партию «зеленого» СПГ
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Южно-Сахалинск, 28 сентября. Компания Sakhalin Energy отгрузит первую партию экологически чистого СПГ для японских потребителей в октябре.

Японская организация Toho Gas Company Limited будет сотрудничать с российской Sakhalin Energy, которая обязуется экспортировать углеродно-нейтральный сжиженный природный газ для нужд Токио. Согласно информации с официального сайта отечественного концерна, первый груз будет отправлен в начале следующего месяца.

Сжиженный природный газ вырабатывается на мощностях проекта «Сахалин-2», который является первым российским заводом по производству СПГ. Предприятие функционирует с 2009 года, две рабочих линии делают возможным создание примерно 11,6 млн тонн топлива ежегодно.

«Это событие — логичное продолжение многолетней политики компании, ориентированной на высокую экологическую ответственность», — подчеркивает необходимость шага главный исполнительный директор Sakhalin Energy Роман Дашков.

По мнению главы Sakhalin Energy, отправка первой партии «зеленого» энергоносителя в Японию станет важным этапом в рамках следования стратегии «Экологичный СПГ», которая предполагает уменьшение выбросов CO2 от «Сахалина-2».

Общий план нефтегазового развития Сахалина предусматривает дальнейшее улучшение инфраструктуры и наращивание нефтедобычи в регионе, о чем недавно заявил губернатор Валерий Лимаренко.

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Все новости / Экономика / Япония закупит у России первую партию «зеленого» СПГ
спг Россия и Япония Sakhalin Energy Toho Gas Company Limited
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