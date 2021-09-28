Житель США в прямом эфире напал на двух полицейских с кирпичом и покусал их

Житель Флориды, трэш-стример Уильям Д. Макклиш, установил мобильный телефон с включенной трансляцией и направился на расправу с офицерами полиции.

На кадрах, опубликованных департаментом полиции города Орландо, показано, как темнокожий мужчина сперва прячется в засаде за автомобилем, где подбирает кирпич. Затем, выскочив из укрытия, сильным ударом ломает нос одному из полицейских. Завязывается драка, во время которой темнокожий житель Орландо успевает сильно покусать второго стража порядка и чуть не выколоть ему глаз.

Полицейским едва удается скрутить разбушевавшегося драчуна, им на помощь поспевают еще двое представителей закона. Как итог, стример арестован, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов, нанесении побоев с применением смертоносного оружия и сопротивлении аресту с применением насилия.

Трэш-стрим — особый вид трансляций, когда блогеры за деньги выполняют задания, связанные с унижением других людей, насилием и издевательствами. Предположительно, Уильям Д. Макклиш зарабатывал таким образом на хлеб, а задание с кирпичом было одним из звеньев в цепи других подобных античеловеческих действий. Теперь, очевидно, кирпичи будут «окружать» его еще долгое время.