Президент «Лиона» рассказал о несостоявшемся трансфере форварда Азмуна

Санкт-Петербург, 28 сентября. Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Ола рассказал подробности о несостоявшемся трансфере иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Как отметил функционер, клуб сделал все возможное, чтобы подписать нападающего сборной Ирана Азмуна. Он уточнил, что совет директоров пошел навстречу тренерскому штабу, который был заинтересован в этом приобретении.

«Мы даже сделали все возможное, чтобы подписать Сердара Азмуна из «Зенита». Учитывая нашу ситуацию с травмами в линии нападения, покупка Азмуна была бы замечательной сделкой», — цитирует Ола портал Sport.fr.

В минувшее трансферное окно Ола называл иранского форварда сине-бело-голубых одной из главных целей французского клуба. СМИ сообщали, что «Зенит» и «Лион» полностью согласовали трансфер нападающего. Однако позже стало известно, что иранский форвард останется в российском чемпионате. Сине-бело-голубые оценивали футболиста в 20 млн евро.