Манжеты на рукавах королевы Летисии полностью изменили ее образ

Мадрид, 28 сентября. Недавно король и королева Испании вышли в свет вместе. На этот раз они отправились с визитом в Португалию. На экскурсию по городу Летисия надела миди-платье Emporio Armani с плиссированной юбкой и игривым принтом в горошек. Но самой женственной деталью образа стали рукава платья. Благодаря свободному крою и длине, их манжеты красиво и немного хаотично расположились на руках королевы, пишет Obozrevatel.
Благодаря этим манжетам, каждое движение королевы приобретало особую грациозность и легкость. При этом возникала четкая ассоциация с портретами членов королевской семьи предыдущих поколений.
Дополнить образ Летисия решила классическими лодочками Manolo Blahnik из крокодиловой кожи. Они прекрасно сочетаются с тонким черным ремешком на платье и миниатюрной сумкой Nina Ricci. Летисия также предпочла свой обычный минимальный набор украшений: кольцо-талисман Karen Hallam и висячие сережки с бриллиантами и жемчугом. Волосы первая леди Испании решила распустить, закончив свой образ легким дневным макияжем.
Не забывает королева и о правилах тяжелого периода пандемии. На встрече в Португалии она была в белоснежной маске. Стоит отметить, что Летисия всегда соблюдает меры предосторожности и делает это с особым изыском.
Ранее сообщалось, как испанская королева вышла в свет в нежно-сиреневом костюме.