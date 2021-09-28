Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 13:30
13:26
Весь мир
Названы итоги переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы
13:25
Общество
Манжеты на рукавах королевы Летисии полностью изменили ее образ
13:23
Общество
Российский «Спутник V» стал единственной производимой во Вьетнаме зарубежной вакциной
13:23
Общество
Российские вакцины оказались эффективнее против дельта-штамма, чем зарубежные препараты
13:20
Происшествия
Полицейских из Перми наградили за задержание стрелка в ПГНИУ
13:18
Экономика
Агентство Fitch допускает сохранение волатильности цен на газ до конца зимы
13:15
Шоу-бизнес
Лянка Грыу зарабатывает на жизнь в США благодаря кино
13:15
Общество
Посольство РФ в Испании возмущено рекламой с русскими девушками
13:15
Армия
Корабли противоминной группы НАТО вошли в территориальные воды Грузии
13:14
Происшествия
Директор коммерческой фирмы в Новороссийске стал фигурантом дела о невыплате зарплат
Все новости

Манжеты на рукавах королевы Летисии полностью изменили ее образ
Общество
Манжеты на рукавах королевы Летисии полностью изменили ее образ
wikipedia.org  /  Diego Sinova / Comunidad de Madrid / CC BY 2.0

Мадрид, 28 сентября. Недавно король и королева Испании вышли в свет вместе. На этот раз они отправились с визитом в Португалию. На экскурсию по городу Летисия надела миди-платье Emporio Armani с плиссированной юбкой и игривым принтом в горошек. Но самой женственной деталью образа стали рукава платья. Благодаря свободному крою и длине, их манжеты красиво и немного хаотично расположились на руках королевы, пишет Obozrevatel.

Благодаря этим манжетам, каждое движение королевы приобретало особую грациозность и легкость. При этом возникала четкая ассоциация с портретами членов королевской семьи предыдущих поколений.

Дополнить образ Летисия решила классическими лодочками Manolo Blahnik из крокодиловой кожи. Они прекрасно сочетаются с тонким черным ремешком на платье и миниатюрной сумкой Nina Ricci. Летисия также предпочла свой обычный минимальный набор украшений: кольцо-талисман Karen Hallam и висячие сережки с бриллиантами и жемчугом. Волосы первая леди Испании решила распустить, закончив свой образ легким дневным макияжем.

Не забывает королева и о правилах тяжелого периода пандемии. На встрече в Португалии она была в белоснежной маске. Стоит отметить, что Летисия всегда соблюдает меры предосторожности и делает это с особым изыском.

Ранее сообщалось, как испанская королева вышла в свет в нежно-сиреневом костюме.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Манжеты на рукавах королевы Летисии полностью изменили ее образ
испания мода платье королева летиция летиция рукава
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru