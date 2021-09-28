Манжеты на рукавах королевы Летисии полностью изменили ее образ

Мадрид, 28 сентября. Недавно король и королева Испании вышли в свет вместе. На этот раз они отправились с визитом в Португалию. На экскурсию по городу Летисия надела миди-платье Emporio Armani с плиссированной юбкой и игривым принтом в горошек. Но самой женственной деталью образа стали рукава платья. Благодаря свободному крою и длине, их манжеты красиво и немного хаотично расположились на руках королевы, пишет Obozrevatel.

Благодаря этим манжетам, каждое движение королевы приобретало особую грациозность и легкость. При этом возникала четкая ассоциация с портретами членов королевской семьи предыдущих поколений.