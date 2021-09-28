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Прохор Шаляпин иронично ответил на упреки в романах с «бабушками» ради денег
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин иронично ответил на упреки в романах с «бабушками» ради денег
youtube.com  /  Prt Scr

Москва, 28 сентября. Певец Прохор Шаляпин высмеял хейтеров в ответ на обвинения в меркантильном отношении к женщинам вскоре после женитьбы на 42-летней бизнесвумен.

Музыкант Прохор Шаляпин регулярно оказывается в центре внимания из-за специфических вкусов — так, артист отдает предпочтения дамам постарше. Кроме того, в прошлом он пережил неудачный брак с миллионершей Ларисой Копенкиной, которой недавно исполнилось 66 лет. На этом фоне хейтеры часто обвиняют звезду в неравных отношениях.

Долгое время Шаляпин игнорировал упреки в свой адрес. Однако недавно он с иронией ответил на обвинения в программе «Тата тут».

«А что такого? Я из нищеты и наконец что-то увидел в этой жизни. Для кого-то это смех, но не стоит забывать, что 90% нашего населения этого не видели, поэтому я благодарен богу за все. Мне пишут, что я сплю с бабушками за деньги. Хорошо, что вы делаете это с дедушками бесплатно — так хочется ответить!» — заявил артист.

Шаляпин также упрекнул молодых женщин в том, что они воспринимают семью как способ обрести достаток, а вовсе не любовь. При этом сам артист недавно сыграл свадьбу с 42-летней бизнесвумен Татьяной Клаудией Девис.

Недавно супруга артиста оказалась в коме из-за заражения коронавирусом. Шаляпин советовался с астрологами о тяжелом состоянии возлюбленной.

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