Глава МВФ Георгиева попала в новый скандал с завышением рейтинга некоторых стран

Вашингтон, 28 сентября. Глава Международного Валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева оказалась в центре очередного скандала, ее требуют привлечь к ответственности.

Сенаторы от Демократической партии США требуют от президента Джо Байдена наказать Георгиеву, которая является директором-распорядителем ВМФ с 2019 года. Чиновницу обвиняют в завышении рейтинга Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ в период ее работы во Всемирном банке. Сама Георгиева все отрицает.

«Сложно преувеличить серьезность обвинений в том, что госпожа Георгиева подвергла риску как данные, так и сам Всемирный банк, чтобы угодить Правительству Китая», — пишут сенаторы в обращении к Байдену.

Демократы в сенате заявили, что глава МВФ якобы не предоставила доказательств в противовес выводам независимого аудита. Теперь они требуют, чтобы минфин США разобрался в инциденте и «обеспечил ответственность» для Кристалины Георгиевой.

Ранее МВФ выделил 275 млрд долларов развивающимся странам для восстановления экономики, около 17,5 млрд долларов получила Россия. Как отметила Георгиева, состоявшееся распределение стало «прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса».