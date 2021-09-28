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На базе российского вертолета Ми-8АМТШ создадут комплекс радиоэлектронной борьбы
Армия
На базе российского вертолета Ми-8АМТШ создадут комплекс радиоэлектронной борьбы
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Москва, 28 сентября. Российские конструкторы приступили к разработке комплекса радиоэлектронной борьбы на базе транспортно-штурмового вертолета Ми-8АМТШ.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе, система предназначается для подавления систем связи и автоматизированных систем управления войсками.

«В настоящее время завершаются летные испытания машины», — уточнил собеседник журналистов.

Он также отметил, что в России прежде с успехом разрабатывались средства радиоэлектронной борьбы для поражения высокоточного оружия, а также бортовых систем ударной и беспилотной авиации. Новый комплекс расширит возможности военных.

Ранее сообщалось, что Ростех запустил серийное производство новых комплексов защиты военной техники. Кроме того, по данным телеканала «360», инженеры создадут систему связи боевых самолетов нового поколения.

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