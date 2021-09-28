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Алтайский край занял второе место в России в рамках программы «Стимул»
Экономика
Алтайский край занял второе место в России в рамках программы «Стимул»
Федеральное агентство новостей  / 

Барнаул, 28 сентября. Алтайский край занял второе место среди российских регионов по достижению целевых показателей программы «Стимул». В ее рамках по национальному проекту «Жилье и городская среда» из федерального бюджета за восемь месяцев 2021 года было потрачено более 63 миллионов рублей, сообщает «Алтайская правда».

В этом году Алтайский край впервые стал участником программы «Стимул», которая предусматривает субсидирование строительства инженерной и коммунальной инфраструктуры. Благодаря национальному проекту, например, ведется строительство новой автомобильной дороги по улице Индустриальная в Новоалтайске.

«Уверен, что нет нужды напоминать о важности программы, напрямую влияющей на качество жизни в жилых районах. Однако обращаю внимание, что контроль кассового исполнения должен осуществляться строго во всех регионах, к сожалению, сейчас в более чем половине регионов кассовое исполнение менее 50%», — подчеркнул на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер Марат Хуснуллин.

В Алтайском же крае, в отличие от многих других регионов, все работы по этой программе уже завершены. На данном этапе готовятся документы для ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее ФАН рассказывал о программах, направленных на поддержку сельского хозяйства. В рамках их реализации на развитие отрасли будет потрачено порядка 200 млрд рублей.

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