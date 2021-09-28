«Можем просто не дожить»: депутат Рады Буймистер предрекла украинцам кризис и лютую зиму

Перед наступлением холодов на Украине начали бить тревогу — вдруг выяснилось, что на зиму может элементарно не хватить природного газа. На покупку дополнительных объемов голубого топлива у Киева нет средств. Страну ждет почти неизбежный энергетический кризис, а народ — массовое замерзание, передает корреспондент ФАН из украинской столицы.

Это лето выдалось для украинского политикума насыщенным. Сначала здесь громко кричали о «грядущей победе над «Северным потоком —2» и призывали союзников из США и Европы «сплотить ряды в борьбе с «Газпромом». Потом выяснилось, что «союзники» кинули Украину, предпочтя ей собственные газовые интересы. И все внимание тут переключилось на осторожную ругань в адрес «зрадников», а также на поиск обходных планов победы «в газовой войне».

Пришла осень — на носу холода. Многие украинские политики и общественники вдруг обнаружили, что стране может элементарно не хватить газа для собственных нужд. Для безопасного прохождения зимнего сезона стране нужно 8-9 млрд кубов газа, в первую очередь для выработки тепла и электроэнергии. На деле же в украинских ПХГ находится чуть более 6 млрд кубов собственного газа. На закупку недостающего объема денег у «Нафтогаза Украины» нет.

Совсем недавно в украинскую прессу попало письмо главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, адресованное кабмину Украины. Он констатировал — компании остро не хватает 123 млрд гривен «на жизнь». Очень нужны средства на закупку 3 млрд кубов газа — 44,5 млрд гривен (примерно 170 млн долларов). После публикации письма поднялась легкая паника, которую можно отследить в поведении политиков и чиновников.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Так, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Людмила Буймистер заявила — из-за кризиса в энергетике Украина рискует не дожить до следующего отопительного сезона. Он предрекла украинцам кризис и лютую зиму.

«Энергетика страны летит ко всем чертям второй год подряд. Мы, депутаты, хотели ограничить тарифы на газ и на электроэнергию и сделали это, — подчеркнула она. — К нынешней тяжелой ситуации привело непрофессиональное управление в сфере энергетики. В случае если зима выдастся холодной, Украина получит регулярные веерные отключения энергии и полный упадок всех сетей. В итоге до следующего отопительного сезона мы можем просто не дожить».

Блогер и аналитик Александр Рябоконь добавил к ее словам — на холодную зиму газа на Украине, скорее всего, реально не хватит, а денег, чтобы решить эту проблему, как-то не предвидится.

«Из общих 18,5 млрд кубов, хранящихся в наших ПХГ, 4,7 млрд — это буферный газ, 3,3 млрд — газ нерезидентов, 0,5 млрд — ресурс трейдеров, 3,5 млрд — неснижаемый запас. В итоге остается всего чуть более 6 млрд кубометров на все полгода отопительного сезона. Вдобавок — падающий объем добычи и откровенно скудный объем транзита. При теплых зимах, как в прошлые годы, возможно, и хватило бы, а так — денег нет. Дополнительный транзит, с которого можно было бы снять «сливки» виртуального реверса, «Газпром» уже который месяц не заказывает. А ведь Украине позарез надо еще 2-3 млрд кубов. Так что вой по этому поводу, стоящий в нашем информполе, понятен и объясним».

По словам аналитиков, ГТС Украины постепенно выходит на нулевой уровень рентабельности, а «Газпром» начал потихоньку сворачиваться и пробовать жить без нее. Критическим риском для страны станет не только ввод в строй «Северного потока — 2», но и 15-летний контракт на поставки газа в обход Украины, который накануне подписали Венгрия и Россия.

Федеральное агентство новостей /

Гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон уже истерически заявил, что новый контракт между РФ и Венгрией может привести к сокращению или полной остановке транзита голубого топлива через Украину. Кроме отказа бронировать дополнительные мощности для транзита «Газпром», по словам Макогона, уже закрыл несколько компрессорных станций на украинском направлении, а вскоре может начать демонтировать и трубы. Тем самым концерн навсегда прекратит транзит газа по этим веткам, перекинув основные объемы на «Северные потоки».

«Идет оптимизация, у нас им уже не нужны такие мощности», — резюмировал Макогон.

Спасает же Украину и ее ГТС лишь то, что до 2024-го, согласно двухстороннему контракту, Россия будет прокачивать по 40 млрд кубов в год. Но что будет дальше? Оптимальный объем прокачки, чтобы труба работала не в убыток — 31,5 млрд кубов в год. После 2024-го Украина может не увидеть и этих объемов.

Как заявил на брифинге в Киеве заслуженный экономист Украины Виктор Суслов, стране предстоит пережить острый финансовый кризис и тяжелую зиму.

«Запад признает, что российский «Газпром» выполняет все действующие контракты по поставкам газа в Европу. Сейчас он не хочет бронировать наши мощности, но вопрос в том, есть ли у России дополнительный газ, есть ли у него контракты на этот газ, — пояснил Суслов. — В «Нафтогазе» подтверждают, что РФ полностью выполняет контракт с Украиной по транзиту 40 млрд кубов. Россия утверждает, что они должны заполнять и собственные хранилища и что у них нет лишнего газа, чтобы увеличить поставки».

Суслов указал — нынешняя цена на газ, более чем в 900 долларов за тысячу кубов, объясняется тем, что США направили свои газовозы мимо Европы — в Азию. Да и другой крупнейший поставщик, Катар, не поставляет оговоренных объемов СПГ в Европу.

«Европа хочет дополнительных поставок российского газа, потому что газа ей не хватает, и цены растут. «Газпром» хочет вести эти поставки через «СП-2», стремясь окупить миллиардные инвестиции в него. США как крупнейший производитель газа в мире перенаправили свои поставки СПГ из Европы в Азию. Потому что там космические цены, а американские компании хотят максимальных прибылей, — сообщил Суслов. — Украина же хочет, чтобы весь российский газ в Европу поставлялся через нее, потому что ей резко не хватает доходов от транзита, а также самого газа. При этом Киев не хочет вести переговоры с Москвой о возврате к прямым закупкам газа у «Газпрома». Зато он хочет закупать российский газ у европейских спекулянтов по резко завышенным ценам».

Аналитик задался вопросом — почему президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2019-го согласился подписать пятилетний контракт на транзит с «Газпромом» вместо 10-летнего? И почему он согласился сократить объем транзита практически вдвое — до 40 млрд кубов в год?

president.gov.ua / Офіс Президента України

«Вывод: все стороны полностью выполняют свои обязательства в соответствии с контрактами, а также законами рыночной экономики. Но одной Украине предстоит пережить в связи с этим острый финансовый кризис и тяжелую зиму. На мой взгляд, кризиса в теплоснабжении и энергетике нам уже не избежать», — резюмировал эксперт.

Как заявил СМИ директор Института развития экономики Александр Гончаров, Украину ждет целый букет потенциальных угроз — кроме космических цен на природный газ новые рекорды ставят цены на нефть и электроэнергию.

«Европейские аналитики предупреждают, что это далеко не предел. Так, цены на нефть сначала обновят максимум 2018-го в 86 долларов за баррель, а затем могут устремиться и к отметке в 100 долларов. К сожалению, сейчас в мире нет преград для этого восходящего тренда. На днях федрезерв США тоже сохранил свою ключевую ставку на уровне 0-0,25%. Все это здорово ударит по Украине, так как на нас постоянно идет сильнейшее инфляционное давление со стороны цен на энергоносители. Это давление не ослабевало даже летом 2021-го, когда рост потребительских цен столкнулся с крайне низкой покупательной способностью украинцев», — пояснил эксперт.

Аналитик отметил — цены на газ, установленные «Нафтогазом», являются абсолютно бессовестными. Как выяснилось недавно, себестоимость добычи одного куба газа на местных месторождениях «Нафтогаза» составляет 1 гривну, а украинцам его продают с 600-процентной накруткой.

«На фоне резкого роста цен на энергоресурсы в Европе будущий спад украинской экономики может стать очень жестким, даже жестоким. Еще выше поползут цены в украинских магазинах, вырастут до рекордных уровней тарифы ЖКХ. А власти будут нам рассказывать о «новых требованиях МВФ по выравниванию цен под рыночные», — спрогнозировал Гончаров. — Думаю, кризис в украинской энергетике будет стремительно нарастать. И если не будет ликвидирована посредническая прокладка в лице «Нафтогаза», то впереди у нас — гарантированный тарифный «майдан». Спасти же экономику Украины на фоне усугубляющейся бедности украинцев и паразитирующего на ней «Нафтогаза» будет крайне затруднительно».

Федеральное агентство новостей /

Напомним, как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, нынешняя критическая ситуация с газом сложилась на Украине по одной причине — Киев за 30 лет независимости страны, получив более 82 млрд долларов дармовых денег от России в виде искусственно удешевленных энергоносителей, просто расслабился. И не умея стратегически мыслить на более-менее отдаленное будущее, на Украине не смогли учесть факторы, ныне определяющие погоду на энергетическом рынке.