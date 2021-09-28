Член совета при губернаторе Ленобласти поддержал строительство Бегловым Витебской развязки

Развитие транспортной инфраструктуры критически важно для крупных мегаполисов вроде Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в интервью ФАН заявил член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров.

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление правительства города «Об одобрении проекта соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации». Согласно ему, 2 999 991 900 рублей будут направлены на реализацию проекта подключения Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом.

Комментируя данное градостроительное решение, Александр Беглов подчеркнул, что создание Витебской развязки выведет развитие транспортной инфраструктуры Петербурга на новый уровень. Проект станет первым этапом развития Широтной магистрали скоростного движения, которая со временем превратится в связующее звено между Московским и Фрунзенским районом, снизив нагрузку на движение транспорта. Президент РФ Владимир Путин уже поддержал начинания Беглова и направил соответствующие поручения Правительству России.

«Я считаю, что в вопросах развития Петербурга мы должны ориентироваться на столицу страны и в частности на уже допущенные ею ошибки, чтобы самим не наступать на те же грабли, — заметил Герман Владимиров. — Так уж вышло, что Москва развивается быстрее и мощнее, чем обеспечивающая ее жителей инфраструктура, в том числе транспортная».

Вместе с тем член совета при губернаторе ЛО заметил, что и «у нас» уже есть печальный опыт в виде города Кудрово, являющегося частью Ленинградской области, но при этом вплотную прилегающего к административным границам Санкт-Петербурга — там, напомнил эксперт, до сих пор нет метро.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

«Однако губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обещал, что оно рано или поздно появится, — добавил собеседник ФАН. — А до тех пор любые крупные развязки — особенно Витебская, расположенная недалеко от Кудрово, крайне полезны, поскольку разгружают движение в городе. Я также обеими руками приветствую строительство второго транспортного кольца вокруг Петербурга, а также ряд старых проектов, в числе которых — создание на месте Обводного канала автомобильной дороги: движение воды по засыпанному каналу должно было происходить в специальной огромной трубе».

Владимиров подчеркнул, что жителям мегаполисов вроде Москвы и Петербурга должно житься в них комфортно, а потому создание новой транспортной инфраструктуры должно быть одним из приоритетов Сергея Собянина и Александра Беглова.

«Жители столиц не должны часами стоять в пробках, — заявил член совета при губернаторе ЛО. — Потому что, если это происходит, города начинают задыхаться. В конечном счете это влияет и на туристическую привлекательность, поэтому я категорически приветствую строительство Витебской развязки».

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