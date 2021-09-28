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Двойной теракт произошел на востоке сирийской провинции Алеппо, есть жертвы
Весь мир
Двойной теракт произошел на востоке сирийской провинции Алеппо, есть жертвы
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Алеппо, 28 сентября. Двойной взрыв прогремел в сирийском городе Джараблюс в восточной части провинции Алеппо. По предварительным данным, как минимум один человек погиб, еще десять пострадали.

Детонировавшая взрывчатка была помещена неизвестными в мусорный контейнер в центре населенного пункта вблизи местного городского совета.

В настоящий момент приграничный с Турцией Джараблюс находится под контролем отрядов протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА). В нескольких километрах восточнее расположены позиции враждебных им курдских «Сирийских демократических сил».

В последние дни обстановка в провинции Алеппо накаляется: правительственная Сирийская Арабская Армия (САА) стягивает в данный район военные подразделения, с противоположной стороны к линии разграничения также стягиваются дополнительные силы, в том числе из состава турецкой армии.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что 26 сентября отряд СНА провел неудачную разведку боем и попытался прорвать линию фронта. В результате боевики потеряли пять человек убитыми и десять — ранеными, в основном из-за мин. Со стороны САА потери ограничились пятью ранеными.

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сирия алеппо теракт
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