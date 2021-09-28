Двойной теракт произошел на востоке сирийской провинции Алеппо, есть жертвы

Алеппо, 28 сентября. Двойной взрыв прогремел в сирийском городе Джараблюс в восточной части провинции Алеппо. По предварительным данным, как минимум один человек погиб, еще десять пострадали.

Детонировавшая взрывчатка была помещена неизвестными в мусорный контейнер в центре населенного пункта вблизи местного городского совета.

В настоящий момент приграничный с Турцией Джараблюс находится под контролем отрядов протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА). В нескольких километрах восточнее расположены позиции враждебных им курдских «Сирийских демократических сил».

عاجل || مراسل ترند: إصابة نحو 10 مدنيون بجروح جراء انفجارين متتالين وسط مدينة #جرابلس شرق حلب #سوريا pic.twitter.com/9UhGSXPFHk — خالد الحمصي (@khaledu190) September 28, 2021

В последние дни обстановка в провинции Алеппо накаляется: правительственная Сирийская Арабская Армия (САА) стягивает в данный район военные подразделения, с противоположной стороны к линии разграничения также стягиваются дополнительные силы, в том числе из состава турецкой армии.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что 26 сентября отряд СНА провел неудачную разведку боем и попытался прорвать линию фронта. В результате боевики потеряли пять человек убитыми и десять — ранеными, в основном из-за мин. Со стороны САА потери ограничились пятью ранеными.