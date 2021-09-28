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Ответ на газовый шантаж: почему на Украине жалуются на «Турецкий поток»
Украина
Ответ на газовый шантаж: почему на Украине жалуются на «Турецкий поток»
turkstream.info  / 

«Северный поток», «Турецкий поток», ряд нереализованных проектов — это логичный ответ на газовый шантаж со стороны Киева. Об этом ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Опаснее «Северного потока — 2»

Газопровод «Турецкий поток» опаснее для украинской экономики, чем «Северный поток — 2». Такое заявление сделал генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

«Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. «Турецкий поток» — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток — 2», — отметил Москаль.

Ответ на газовый шантаж: почему на Украине жалуются на «Турецкий поток»
president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

Он напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Болгарию, Турцию и Сербию. Словакия в будущем будет брать необходимый ресурс из «Северного потока — 2». Москаль задался вопросом, где в таком случае Киев будет приобретать топливо.

«Независимость» от российского газа

Как отметил Сергей Простаков, никакого другого газа, кроме российского, Украина сейчас не закупает. То, что она это делает через посредников и перекупщиков, поднимая его цену, секретом не является. Однако публичные лица предпочитают либо молчать об этом, либо говорить намеками. На разнице в цене наживаются украинские олигархи и европейцы, а деньги они берут из карманов простых украинцев, оплачивающих всю разницу за «независимость» от российского газа.

«Поэтому и Геннадий Москаль лукавит. «Северный поток», «Турецкий поток», ряд нереализованных проектов — это логичный ответ на газовый шантаж со стороны Киева. Начался он задолго до Майдана, как и строительство газопроводов по иным маршрутам. И говорить о политической составляющей и угрозах в этом вопросе можно только в том смысле, что Украина сама же спровоцировала появление в том числе и «Турецкого потока», — пояснил Сергей Простаков.

Ответ на газовый шантаж: почему на Украине жалуются на «Турецкий поток»
turkstream.info  / Турецкий поток

Он заметил, что кроме политического есть и объективный технологический вопрос появления газопроводов из России по неукраинским территориям. Газотранспортная система страны находится в ужасающем состоянии и постепенно становится непригодной для эксплуатации. Ее использовали для обогащения украинские олигархи, которые сами и речами ручных политиков сейчас говорят о патриотизме и необходимости «борьбы с Россией».

«Нажившись на разграблении советского промышленного наследия, собственные преступления украинская верхушка теперь выражает речами о врагах вокруг страны. Однако самой главной угрозой для Украины стала она сама, ее независимость и ее действия, а не какие-то газопроводы в обход страны», — заключил Сергей Простаков.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.

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