Санкт-Петербург, 28 сентября. Команда юристов бизнесмена Евгения Пригожина обнаружила след британских спецслужб в деле о "вмешательстве" в американские выборы 2016 года.

Предприниматель более трех месяцев назад направил официальное заявление в адрес Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при Казначействе США с требованием отменить санкции, введенные американской стороной. Пригожин также настоял на раскрытии «доказательств», которые послужили основой для внесения его в санкционный список.

Власти США не предоставили никакого внятного объяснения введения ограничений против бизнесмена, информирует пресс-служба «Конкорда», а пресс-релизы Казначейства содержат массу противоречий, заблуждений и безапелляционных выводов. Интерпол проанализировал обвинения американского минюста против Пригожина о якобы вмешательстве в выборы 2016 года и пришел к выводу, что они носят политический характер, после чего исключил предпринимателя из своей базы данных.

Ответ от OFAC на запрос Пригожина до сих пор не поступил, поэтому бизнесмен и его юристы готовят дополнительное заявление, а ситуация может дойти до открытого суда. В США также возбудили уголовное дело на фоне передачи ложных материалов в ФБР для защиты интересов экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

«Более того, в обвинительном заключении есть много интересных фактов, касающихся консалтинговой фирмы Fusion GPS и фальшивого «досье», созданного экс-сотрудником MI-6 Кристофером Стилом, которые были в свое время также положены и в основу обвинения против Евгения Викторовича во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году», — подчеркивает пресс-служба.

Представленные сведения подтверждают незаконность как претензий против Пригожина, так и наложенных на него санкций. Бизнесмен продолжит добиваться правды, несмотря на нежелание властей США соблюдать собственные законы и правила.

Евгений Пригожин в июне обратился в OFAC с заявлением о снятии с него санкций. Предприниматель уже тогда потребовал предоставить ему и его защите материалы административного дела, чтобы выяснить, по каким причинам США включили его в санкционный список. Бизнесмен счел ограничения безосновательными.