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Сотрудник МЧС вытащил из горящего автомобиля двух мужчин под Саратовом

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 11:22
Общество
Сотрудник МЧС вытащил из горящего автомобиля двух мужчин под Саратовом
Невские Новости  /  Степан Яцко

Хвалынск, 28 сентября. Начальник пожарно-спасательной части в нерабочее время спас двух человек из загоревшегося автомобиля. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В вечернее время на Советской улице произошло ДТП. Водитель иномарки Renault Duster на скорости въехал в местный магазин. В результате столкновения машина загорелась. Авария произошла рядом с домом начальника пожарной части. Он вышел на звук громкого удара и подбежал к автомобилю.

Сначала мужчина вытащил несовершеннолетнего пассажира из горящего транспорта. Школьник получил ожоги и другие травмы обеих ног. На помощь к сотруднику МЧС пришел сосед. Совместными силами местные жители вытащили водителя легковушки, который находился без сознания. Спасатель до приезда пожарных потушил огонь подручными средствами. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших в больницу.

В середине августа на спортивной площадке в столичном районе Северное Тушино еж провалился в трубу, сообщало издание РИАМО. Спасатели успешно вытащили маленького хищника. Животное не пострадало.

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