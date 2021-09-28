Байден ищет варианты предотвращения дефолта в США

Вашингтон, 28 сентября. Американский истеблишмент снова возвращается к разговорам об экономическом кризисе и сокращении работы властей.

Федеральное правительство Соединенных Штатов может скоро столкнуться с остановкой работы или шатдауном, что происходит последнее время достаточно часто. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что Конгресс должен до конца четверга одобрить бюджет, а также разрешение на увеличение планки по государственному долгу. В полномочия президента страны Джо Байдена входит подписание документов. Однако механизм принятия решений уже испытывает трудности — представители Республиканской партии США в сенате инициировали блокировку проекта по госдолгу.

Теперь американский лидер дискутирует с демократами по поводу того, как не допустить в стране дефолта финансовой системы. В настоящее время эксперты оценивают вероятность его наступления как невысокую. Байден обсуждает варианты дальнейших действий со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и главой демократов в сенате Чаком Шумером.

По мнению некоторых аналитиков, дефолт в Соединенных Штатах Америки все-таки возможен. Так, специалисты высказывают предположения о его начале в ноябре.