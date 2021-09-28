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МИД Украины в качестве ответа вызвал посла Венгрии для консультаций

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 11:21
Политика
МИД Украины в качестве ответа вызвал посла Венгрии для консультаций
wikipedia.org  /  Alexxx1979 / CC BY-SA 3.0

Киев, 28 сентября. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в стране.

Соответствующее решение было принято после того, как МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште в связи с заявлениями Киева о сделке страны с российской компанией «Газпром». Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что хотят разъяснить послу свою позицию касательно этого контракта.

Стоит отметить, что власти Венгрии заключили 15-летний контракт на поставки газа с «Газпромом» в обход Украины. В Киеве считают, что такое решение наносит ущерб украино-венгерским отношениям. Представители Украины также обратились в Европейскую комиссию на фоне этой ситуации.

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