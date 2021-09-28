Аналитик Стефанович сравнил американскую ракету HAWC с российским «Гремлином»

Москва, 28 сентября. Американская гиперзвуковая ракета HAWC является аналогом российского управляемого боеприпаса «Гремлин», заявил военный аналитик Дмитрий Стефанович.

По его словам, российские конструкторы разрабатывают малогабаритный неядерный боеприпас, которым можно было бы вооружать самолеты оперативно-тактической авиации. В США также заинтересовались данной концепцией, которая легла в основу проекта HAWC.

«На выходе планируется получить относительно малогабаритное авиационное средство поражения в, предположительно, неядерном оснащении, адаптированное к применению в том числе и самолетов оперативно-тактической авиации», — разъяснил эксперт.

Ранее военный аналитик Константин Сивков раскрыл характеристики новой российской ракеты «Гремлин». Американские военные, как пишет RT, уже испытали аналог данного боеприпаса. Снаряд смог в пять раз превысить скорость звука.