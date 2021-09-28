Ученые из Parabon NanoLabs восстановили лица египетских мумий по ДНК из гробниц

Вашингтон, 28 сентября. Лица древнеегипетских мумий восстановили в 3D-моделях по генетическому материалу из гробниц американские исследователи из Parabon NanoLabs.

Ученым удалось восстановить лица людей, которые жили в Древнем Египте примерно две тысячи дет назад. Для этого использовали генетические образцы ДНК, полученные из мумий. Подобный случай является первой в истории успешной реконструкцией внешнего вида древних жителей по материалу ДНК. Статья опубликована на научном портале Live Science.

Восстановить удалось лица трех мужчин, которые умерли в 25-летнем возрасте примерно между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры. Мумии находились в городе Абусир-эль-Мелек к югу от Каира. Образцы генов извлекли ученые из Института Макса Планка. Модели лиц создал коллектив компании по ДНК-технологиям Parabon NanoLabs. Результаты показали, что у мужчин были темный цвет глаз и волос, и кожа светло-коричневого оттенка. По генетическому типу они были ближе к современным жителям Средиземноморья, чем к жителям Египта.

Ученые из Фанагорийской археологической экспедиции намерены восстановить расколовшиеся амфоры, выявленные в ходе раскопок, с помощью искусственного интеллекта. Об этом ранее рассказал руководитель экспедиции Сергей Остапенко.