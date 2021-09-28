Нефтекомпания Exxon инвестирует 5 млрд долларов в добычу на Сахалине

Южно-Сахалинск, 28 сентября. Уровень добычи нефти на Сахалинском острове будет увеличен и стабилизирован.

Как заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина», американская нефтяная корпорация Exxon на временном промежутке в пять лет инвестирует в добычу черного золота в данном субъекте 5 млрд долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас свыше 70% конденсата и нефти добывается в рамках проекта «Сахалин-1». Лимаренко подчеркнул, что с прошлого года общая добыча энергоносителя вместе с конденсатом по всей Сахалинской области начала постепенно снижаться, что в перспективе должна исправить Exxon.

Помимо этого, на проекте «Сахалин-2» сейчас продолжается активная разработка месторождений организацией Sakhalin Energy. Предполагается, что компания не будет уменьшать свои вложения в инициативу.

Инфраструктура Сахалинской области будет развиваться не только в отношении нефтяной отрасли. Недавно власти субъекта подписали соглашение о развитии с корпорацией «Туризм.РФ».