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Эфир: Что угрожает лидерству России в атомной отрасли

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 15:18
Общество
Эфир: Что угрожает лидерству России в атомной отрасли
stock.rosenergoatom.ru  /  Rosenergoatom JSC

Во вторник, 28 сентября, с 15:00 в прямом эфире медиацентра «Патриот» обсуждают развитие атомной отрасли в России.

В России 28 сентября отмечают День работника атомной промышленности. Мирный атом обеспечивает страну электроэнергией, ядерными боеголовками и медицинскими препаратами. Госкорпорация «Росатом» — национальный лидер в производстве электроэнергии (свыше 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС.

Удержит ли Россия лидерство в атомной отрасли?

Почему «зеленые» требуют закрыть все АЭС и где они возьмут новые источники энергии?

Насколько нам еще хватит урановых залежей и где самые большие запасы урановой руды?

Почему Прибалтика требует закрыть БелАЭС и зачем закрыли АЭС в Литве?

Закроет ли Германия все свои АЭС после выборов?

Есть ли смысл отказываться от атомной энергетики?

Сколько в мире стран, имеющих ядерные технологии?

Может ли атомной бомбой обзавестись частное лицо?

Опасны ли спутники с ядерными реакторами?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечает главный редактор научного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев.

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