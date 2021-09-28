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Лукашенко подвел предварительные итоги работы Конституционной комиссии

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 11:06
Политика
Лукашенко подвел предварительные итоги работы Конституционной комиссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 28 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности нового варианта Конституции страны.

Белорусский лидер 28 сентября подвел предварительные итоги работы Конституционной комиссии на расширенном заседании. Он сообщил, что уже готов вариант новой Конституции, передает БелТА.

«Вам пришлось детально изучить все предложения и инициативы, проанализировать мировой опыт государственного строительства, изучить современные тенденции развития конституционного законодательства. Это, безусловно, большая работа», — сказал президент.

Он поблагодарил всех представителей комиссии за неравнодушие, искренность, вовлеченность, а также за ответственный подход к созданию новой Конституции Белоруссии.

Ранее Лукашенко сообщил, что ситуация на границе республики с Евросоюзом является катастрофической. По словам президента, страны объединения ввели ЧС, чтобы остановить наплыв мигрантов, однако это привело к более негативным последствиям.

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