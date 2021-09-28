Телеведущий Соловьев предсказал необычный распад Украины

Москва, 28 сентября. Украину будут растаскивать олигархи по линиям своих интересов. Такое мнение теле- и радиоведущего Владимира Соловьева приводит издание «Новороссия». Он считает, что Украину ждет на совсем обычный, но вполне вероятный распад на отдельные губернии из-за цен на энергоносители.

По мнению Соловьева, высокие цены на газ и холодная зима могут спровоцировать распад Украины по линиям интересов олигархов.

«Каждая губерния задумается, как выживать. У Украины есть все шансы распасться именно на губернии», — пояснил он в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Он также заметил, что в этом случае для распада страны не потребуется никаких «майданов» — Украину будут растаскивать по частям олигархи, отрывая куски в соответствие со своими интересами. Единственной альтернативой подобному развитию событий Соловьев считает самоопределение бывшей Галичины и присоединение остальных регионов к России.

Ранее ФАН приводил мнение украинского генерала Геннадия Москаля о «Северном потоке — 2». Он считает «Турецкий поток» гораздо большей угрозой для Украины.