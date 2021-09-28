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Министры обороны Малайзии и КНР обсудили напряженную ситуацию в Южно-Китайском море

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 11:01
Армия
Министры обороны Малайзии и КНР обсудили напряженную ситуацию в Южно-Китайском море
wikipedia.org  /  AxeEffect / CC BY 3.0

Куала-Лумпур, 28 сентября. Малайзия призывает страны воздерживаться от провокационных действий, которые могут стать причиной конфликтов в Южно-Китайском море.

Такое заявление сделал министр обороны страны Хишамуддин Хуссейн. Как сообщается, он провел переговоры с руководителем оборонного ведомства Китая Вэй Фэнхэ. Министр отметил, что Малайзия выступает за сохранение безопасности в Южно-Китайском море.

«Мы обсудили ситуацию в Южно-Китайском море, также была доведена позиция Куала-Лумпура, что все стороны должны воздерживаться от любых провокационных действий, способных потенциально усилить напряженность и спровоцировать конфликты», — указал Хуссейн.

В свою очередь Фэнхэ подтвердил «готовность Пекина совместно с Малайзией противостоять гегемонии и политике силы». Глава китайского минобороны подчеркнул стремление КНР защитить «мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Ранее эксперты отмечали, что объединение AUKUS, созданное США, Австралией и Великобританией, намерено выстроить некую линию обороны против Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам аналитиков, Вашингтон таким способом пытается остановить расширение влияния Пекина на прилегающие территории.

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