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Алексей Жамнов может возглавить сборную России по хоккею

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 11:04
Спорт
Алексей Жамнов может возглавить сборную России по хоккею
ТАСС  /  Красильников Станислав

Москва, 28 сентября. Экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить специалиста Алексея Жамнова главным тренером сборной страны.

Российские специалисты Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в тренерский штаб национальной команды в качестве консультантов.

На прошлой неделе сообщалось, что Знарок во второй раз возглавит сборную, однако глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что соглашение со специалистом не подписано.

Знарок руководил национальной командой с 2014 по 2018 год. В 2014 году российские хоккеисты победили на чемпионате мира, который проходил в Минске.

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хоккей знарок жамнов
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