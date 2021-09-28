Экономист Бодрова назвала причины роста нефти до 80 долларов за баррель

Ключевой триггер для роста цен на нефть остается прежним — инвесторы рассчитывают на заметный рост спроса на энергоносители в четвертом квартале. Об этом ФАН рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Нефть растет

Цена на нефть марки Brent превысила 80 долларов за баррель. И это — впервые с 23 октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на британской бирже ICE.

Согласно данным на 07:16 по московскому времени, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent выросла на 0,85% — до 79,36 доллара за баррель. Цена за ноябрьские фьючерсы поднималась на 0,83% — до 80,19 доллара за баррель.

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Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем дорожают на 0,85%. Цена за бочку техасской смеси нефти поднялась до 76,09 доллара за баррель.

Основной триггер

Как отметила Анна Бодрова, в нефти продолжается ралли. Утром во вторник цены обновили максимумы трех лет.

«Ключевой триггер для ралли остается прежним — инвесторы рассчитывают на заметный рост спроса на энергоносители в четвертом квартале. Об этом говорили ожидания Международного энергетического агентства. В частности, речь шла о том, что пиковый спрос придется на октябрь», — пояснила Анна Бодрова.

Федеральное агентство новостей /

По ее словам, дополнительную поддержку оказывают индийские новости: в августе страна импортировала нефти на 15,8% больше, чем в июле. Баррель Brent сегодня торгуется по 80,70 доллара и может укрепиться на уровне 81 доллар.

«Сырье выглядит избыточно перекупленным даже при таком стабильном фоне. Распродажа и техническая коррекция могут здесь начаться в любой момент», — заключила Анна Бодрова.

Ранее стало известно, что стоимость нефти Brent достигла трехлетнего максимума. По мнению экспертов Marex, это можно объяснить растущими показателями импорта из Японии.

Тем временем индекс Московской биржи достиг исторического максимума на торгах, свидетельствуют данные торговой площадки к концу сессии. Так, показатель поднялся до 4083,26 пункта. Индекс РТС в свою очередь увеличился на 1,53% — до 1774,24 пункта.