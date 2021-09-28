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Прохор Шаляпин обращался к астрологам из-за состояния заболевшей коронавирусом жены
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин обращался к астрологам из-за состояния заболевшей коронавирусом жены
Агентство городских новостей Москва

Москва, 28 сентября. Певец Прохор Шаляпин обеспокоен состоянием жены, бизнесвумен Татьяны Девис, которая недавно впала в кому. Артист рассказал о прогнозах астрологов о будущем супруги.

Экс-звезда шоу «Фабрика звезд» Шаляпин совсем недавно женился на бизнесвумен — пара сыграла роскошную свадьбу и провела медовый месяц на курорте. Однако вскоре состояние женщины начало ухудшаться. Предпринимательницу доставили в клинику, но там ее пришлось погрузить в медикаментозный сон. Состояние заболевшей коронавирусом Девис по-прежнему остается без изменений, она так и не пришла в себя и может дышать лишь при помощи аппарата ИВЛ.

Несмотря на болезнь жены, Шаляпин не теряет присутствие духа. Артист признался, что посоветовался с астрологами, которые предсказали выздоровление Девис. Об этом музыкант рассказал в программе «Тата тут».

«Болезнь Татьяны не пиар, как думают некоторые. Супруга действительно находится в реанимации в тяжелом состоянии. С 29 августа она в коме под аппаратами. Таня больна с 3 августа, с 9 августа находится в госпитале Лос-Анджелеса. Верю в нее. Мне все астрологи говорят, что она выкарабкается», — убежден певец.

При этом друг Шаляпина Георгий Кирьянов отметил, что болезнь коснулась не только Девис, но и ее родителей, которые также оказались в клинике. Тем не менее, музыканту удалось избежать болезни — актер уверен, что здоровье музыканта оказалось вне опасности благодаря вакцинации.

Недавно стало известно, что телеведущая Лариса Гузеева оказалась в больнице из-за заражения коронавирусной инфекцией. Коллега звезды рассказала ФАН о состоянии артистки.

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