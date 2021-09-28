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АТОР перечислила самые востребованные направления для осеннего отдыха у россиян

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 10:46
Общество
АТОР перечислила самые востребованные направления для осеннего отдыха у россиян
pexels.com  /  Jonas Ferlin

Москва, 28 сентября. Туроператоры назвали несколько самых популярных направлений для отдыха этой осенью у Россиян. Чаще всего граждане покупают путевки в Сочи.

Самым популярным курортом для отпуска во время осенних каникул стал Сочи. Россияне активно интересуются Красной поляной и другими известными местами Краснодарского края. Опрос среди жителей страны провели аналитики Ассоциации туроператоров России.

В списке лидеров оказались курорты Крыма, Кавминводы, Санкт-Петербург и Калининград. Востребован отдых в Казани, на Алтае и в Московской области. Также пользуются спросом санатории по всем регионам, передают на сайте АТОР.

Туроператоры отмечают, что желающие отдохнуть россияне стали более осторожными в выборе маршрутов. Они предпочитают покупать путевки за несколько дней до отправления, так как желают убедиться, что направление останется доступным.

Туристические компании ожидают, что Турция, Египет и ОАЭ станут самыми популярными местами отдыха у россиян на новогодние праздники. По мнению специалистов, лидерство отечественных курортов является временным явлением.

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сочи туризм отдых
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