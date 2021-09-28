Медведев назвал возможной блокировку Google, Facebook и Twitter в России

Москва, 28 сентября. Блокировка сервисов крупных западных IT-корпораций, таких как Google, Twitter или Facebook возможна при определенных условиях, заявил экс-президент России Дмитрий Медведев.

Зампред Совета Безопасности РФ в интервью RT озвучил обстоятельство, при котором американский бигтех может быть полностью запрещен в России. В первую очередь такой сценарий возможен, если корпорации продолжат демонстративно игнорировать российское законодательство.

«У нас есть соответствующий закон. Он позволяет деятельность социальных сетей и такого рода цифровых крупных компаний в какой-то момент ограничивать, блокировать, замедлять, подвергать штрафам. Это может быть и более серьезное решение, вообще о запрете деятельности», — намекнул бывший глава кабмина.

Вашингтон активно использует свои цифровые ресурсы для оказания давления на Россию, уверен экс-президент. В том же интервью RT Медведев открыто обвинил американскую сторону в попытках саботировать парламентские выборы 17–19 сентября через многочисленные хакерские атаки на сервисы ЦИК.