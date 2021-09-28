Ограбивший начальника гражданин Таджикистана не смог начать новую жизнь в Казахстане

34-летний московский бизнесмен, на иждивении которого находятся четверо несовершеннолетних детей, стал жертвой своего телохранителя.

Несколько лет назад через общих знакомых потерпевший познакомился с гражданином Таджикистана. После нескольких дней общения мужчина предложил новому товарищу работу по охране его семьи.

«Через год он стал практически членом нашей ячейки, — рассказывает ФАН пострадавший. — Дело в том, что я занимаюсь бизнесом в сфере технологических разработок. Моя компания изготавливает электронные ключи для предпринимателей. Поэтому у меня иногда возникали затруднительные ситуации, которые телохранитель помогал мне решать. Мужчину мои дети и супруга называли с любовью «дядя». У него были ключи от нашей квартиры и сейфа. Да и сам он иногда оставался ночевать в нашем жилище. Я полностью доверял ему свою жизнь, жизнь моей супруги и четырех несовершеннолетних детей».

По словам собеседника ФАН, гражданин Таджикистана однажды практически спас ему жизнь. Несколько лет назад он попал в серьезный переполох в ресторане, и если бы не телохранитель, то, возможно, бизнесмен лишился бы жизни.

«Второго апреля этого года я со своей семьей решил отправиться на отдых, — продолжил предприниматель. — Но что-то на душе у меня было неспокойно. Решил перед посадкой в самолет позвонить телохранителю. Он трубку не взял, я все бросил и помчался домой».

Федеральное агентство новостей /

«Некоторое время назад он сообщил мне, что у него есть неплохие связи в соседней стране, — продолжил потерпевший. — С моей помощью хочет организовать криминальную структуру для поставки товаров. Естественно, я ему отказал. Он свел все на шутку. После этого он предложил мне участвовать в бизнесе с одним из государств Европы и получил отказ. Именно из-за таких предложений у меня закрался червячок сомнения на счет его порядочности. Но я не думал, что он способен на столь наглый поступок».

Подозрения у мужчины возникли неспроста. В последнее время охранник вел себя подозрительно. Он стал предлагать своему начальнику создать совместный бизнес. В этих предложениях не было бы ничего страшного, если бы они не носили криминальный характер.

Чем ближе пострадавший приближался к своему дому, тем сильнее нарастала тревога. В квартире он обнаружил, что тумбочка, в которой он хранил деньги, пуста. Мужчина понял, что лишился более 7 миллионов рублей. Предприниматель отправился в отдел МВД России по Тверскому округу. Там у него приняли заявление и опросили. Он сказал, что злодеяние, скорее всего, совершил его работник.

Прошло 10 дней, а подозреваемого в совершении преступления органы правопорядка так и не вычислили. Тогда мужчина решил обратиться в оперативный отдел корпорации службы безопасности «Сигма», который совместно с оперативниками уголовного розыска нашел телохранителя.

Федеральное агентство новостей /

Они выяснили, что после кражи денег мужчина вместе с женой отправился к своим близким друзьям в город Саратов. Там стал подыскивать автомобиль. Его выбор остановился на элитной немецкой иномарке. После ее приобретения они двинулись к границе Казахстана. Именно там они решили начать новую жизнь на похищенные средства.

Но в планы охранника вмешалась пандемия. Границы закрыли. Раздосадованные мужчина и женщина решили выждать время в Астрахани. Но они совершили глупость: до этого телохранитель купил новый телефон и оформил на него банковскую карту. По дороге в Астрахань он несколько раз пользовался услугами банка.

Частные сыщики передали информацию о местонахождении подозреваемого сотрудникам уголовного розыска. Они устроили засаду. Буквально через час появился охранник и был сразу же задержан правоохранителями. При нем находились 46 тыс. долларов США.

«На допросе мужчина не признал своей вины, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он утверждал, что ему перевели деньги из Дубая, где он работал в брокерской компании в период времени с 2014 по 2017 год. Однако это не подтвердилось никакими документами. Он также в ходе допросов трижды менял свои показания. Он утверждал, что в тот день в квартиру приходил сантехник, которого вызывал сам хозяин. Показания супруги в корне отличаются от показаний задержанного. Последняя его позиция стала такой: «Ничего не знаю, ничего не видел».

На данный момент обвиняемый вместе с супругой находятся в следственном изоляторе. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

И тут возникает вопрос. Что мешало полицейским четко и оперативно выполнить свою работу? Почему за них большую часть мероприятий проделали частные сыщики? Возможно, в сложившейся ситуации виновата сильная загруженность оперативников, а возможно, здесь присутствовало обыкновенное разгильдяйство.

Как ранее сообщал ФАН, у юристов газовой компании похитили 12 млн рублей. Потерпевшие хранили наличность под сидением автомобиля.