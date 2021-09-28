Зеленский в США встретился с Эрдоганом и Джонсоном, а Донбасс посетили делегации ОБСЕ и ЕС

В Донбассе резко возросло количество обстрелов, которые распространились практически на всю линию соприкосновения. На этом фоне Владимир Зеленский съездил на Генассамблею ООН, где встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Борисом Джонсоном. В это время в самой Украине произошло покушение на советника президента, а на следующий день после инцидента Верховная рада приняла непопулярный закон о деолигархизации.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений в Донбассе скакнуло практически в 2,5 раза (1 778 обстрелов против 760), при этом опасения вызывает их распространение по всей линии соприкосновения.

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте осложняется ситуация на участке от Крымского (38 км северо-западнее Луганская) до самой границы с Россией, где позиции занимают 57-я мотопехотная и 79-я десантно-штурмовая бригады. Примечательно, что ранее в полосе обороны последней ситуация была относительно спокойной, а обострение началось с обстрела украинских пограничников в Счастье (15 км севернее Луганска) 16 сентября.

facebook.com / Операция объединенных сил

На этом фоне украинская сторона в течение недели провела тренировку по проверке готовности резервов стоящей на этом направлении оперативной тактической группировки «Север», о чем в пятницу отчитался ее командир — полковник Дмитрий Красильников.

facebook.com / Операция объединенных сил

На центральном участке фронта сложная обстановка наблюдалась в пригородах Донецка и Горловки.

На южном участке напряженность сохраняется в районе Петровского (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 128-й горно-штурмовой бригады.

Федеральное агентство новостей /

На этой неделе миссия ОБСЕ, проанализировав результаты воздушной разведки, выдала отчет об итогах так называемой «окопной войны» — продвижениях конфликтующих сторон навстречу друг другу за период с конца июля до конца августа. По итогам, ВСУ подкопались ближе к защитникам Донбасса в районе Славного (24 км юго-западнее Донецка) и Богдановки (37 км юго-западнее Донецка), при этом в обоих случаях дополнительно украинские военные оборудовали и позиции для минометов, откуда и вели обстрел территории Донецкой народной республики.

Визиты иностранных делегаций

В течение недели юго-восток Украины посетили сразу две иностранные делегации.

Первая — 20 сентября, под руководством главы смешанной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшара Чевика. Встретилось с ней руководство штаба Операции объединенных сил и ее командующий — генерал Александр Павлюк. В ходе переговоров стороны обсудили текущую напряженность на линии соприкосновения, в котором украинская сторона обвинила защитников Донбасса, заявив, что ВСУ якобы открывают огонь только в ответ.

facebook.com / Операция объединенных сил

Кроме того, украинская сторона рассказала и о своем видении ситуации, конечно же, обвинив во всем народную милицию.

Вторая делегация — из состава Европейской комиссии, возглавляла ее заместитель главы директората по соседству Катарина Матернова.

Федеральное агентство новостей /

Побывала она только в Мариуполе, где генерал Павлюк ознакомил ее с украинской версией текущей обстановки в Донбассе.

facebook.com / Операция объединенных сил

Если учесть вопросы, за которые отвечает госпожа Матернова, можно предположить, что основной темой разговора была финансовая сторона и планирование статей расходов из предоставленного Европейской комиссией Украине второго транша в размере 600 млн евро (предоставлялся в рамках макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро). Судя по всему, потратить их Киев должен на развитие Донбасса и, видимо, переориентацию транспортных потоков из Мариуполя в Одессу.

Зеленский в США

Прошедший визит президента Украины Владимира Зеленского в Штаты для участия в сессии 76-й Генеральной Ассамблеи ООН оказался безрезультатным. Выступление политика не вызвало особого ажиотажа и было воспринято без интереса, а планы протащить через ООН резолюцию «Крымской платформы» так и остались лишь планами.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Несмотря на это, на полях Генассамблеи украинский президент все-таки провел встречи с Турцией и Великобританией.

Первыми состоялись переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, где стороны договорились ускорить работу по завершению процесса заключения Соглашения о зоне свободной торговли, обсудили некие пути по поддержанию безопасности в черноморской зоне. Также Эрдоган принял приглашение Зеленского посетить Украину для участия в 10-м заседании украино-турецкого Совета стратегического сотрудничества (запланировано на октябрь-ноябрь).

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Безусловно, еще одной важной темой разговора стали украино-российские отношения, которые Эрдоган вполне может использовать в качестве предмета торга на предстоящих 29 сентября переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. По слухам, Зеленский предложил Анкаре провести следующий форум «Крымской платформы», в ответ Эрдоган якобы согласился подумать.

Второй значимой фигурой, встретившейся с Зеленским, стал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В ходе переговоров стороны также рассмотрели ситуацию в черноморской зоне и взаимодействие в сфере энергетики.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Кроме того, Зеленский подтвердил намерения принять участие в конференции стран-членов Рамочной конвенции ООН по изменению климата, запланированной на 1-2 ноября в Глазго. Примечательно, что Россия также входит в конвенцию и вполне возможно участие в мероприятии представителя от Москвы, а значит, не исключена и встреча на тему урегулирования украино-российских взаимоотношений.

Что ждет украинскую ГТС?

На фоне обсуждения между Джонсоном и Зеленским вопросов энергетики и участия последнего в климатическом саммите интересно и появление в информационном поле планов по созданию Центральноевропейского водородного коридора, сформировать который планируют операторы газотранспортной системы Украины, Германии, Чехии и Словакии. Учитывая, что основным поставщиком водорода, скорее всего, будет Россия, то, видимо, участники предполагают заполнить им украинскую ГТС, а по «Северным потокам» продолжать получать газ.

Компании - операторы газотранспортных систем Чехии (Net4Gas), Словакии (Eustream), Германии (OGE) и ГТС Украины планируют создать водородный коридор из Украины, проходящий через Центральную Европу в западную часть Старого континента, сообщает Чешское телевидение. pic.twitter.com/j0Y8Cb7Se6 — alexxbezz (@alexxbezz) September 23, 2021

Также Киев хочет наладить производство водорода и на своей территории, достигнув к 2035 году объемов в 5,5 млрд куб. метров в год. На реализацию этих планов государственное предприятие «Нафтогаз» планирует потратить порядка 2,6 млрд долларов США в ближайшие пять лет.

Раскол или самопиар?

На фоне поездки президента Зеленского в США на Украине произошло покушение на советника украинского президента, а по совместительству директора студии «Квартал-95» Сергея Шефира. В результате получил ранение его водитель.

Под Киевом неизвестные из автомата обстреляли автомобиль первого помощника Зеленского Сергея Шефира.



Ранен водитель, в машину попало не менее 10 пуль. Сам Шефир в шоковом состоянии pic.twitter.com/CVy8S7WWoG — НТВ (@ntvru) September 22, 2021

Покушение случилось за день до голосования по чувствительному для украинской власти законопроекту по деолигархизации, поэтому, вероятнее всего, инцидент — лишь хорошо разыгранный спектакль. Он позволил поставить ультиматум нардепам от «Слуги народа» — либо вы с президентом, либо — враги, расстреливающие машины. Законопроект был принят, что открывает дорогу для дальнейшей зачистки политического поля от конкурентов и взятия под контроль олигархов.

Учитывая практически неизбежное повышение тарифов на отопление и газ, а также продолжающийся рост цен на продукты, это позволит удержать ситуацию под контролем и снизить вероятность тарифного майдана.

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