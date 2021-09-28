Правительство Флориды подозревает Facebook во вмешательстве в американские выборы

Таллахасси, 28 сентября. Социальную сеть Facebook будут проверять во Флориде на предмет вторжения в электоральный процесс.

Политическое руководство американского штата Флорида хочет выяснить, имел ли место факт вмешательства в выборный процесс со стороны популярного сервиса Facebook. Соответствующими планами о начале расследования поделился губернатор региона Рон Десантис. Об этом пишет РИА Новости.

Власти штата получили повод разобраться в действиях соцсети после выхода публикации в издании Wall Street Journal. Авторы статьи писали, что Facebook не соблюдает установленные ей же правила и часто пренебрегает ими, в том числе когда речь заходит о политиках.

«Не секрет, что цензоры из больших технологических компаний уже давно непоследовательны в реализации собственных правил», — подчеркнул республиканский глава Флориды.

Десантис отмечает, что в том случае, если работа WSJ является правдой, то это будет означать нарушение законов Флориды со стороны социальной сети, которое повлияло на результаты предвыборного процесса на уровне региона.