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Правительство Флориды подозревает Facebook во вмешательстве в американские выборы

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 10:36
Политика
Правительство Флориды подозревает Facebook во вмешательстве в американские выборы
pixabay.com

Таллахасси, 28 сентября. Социальную сеть Facebook будут проверять во Флориде на предмет вторжения в электоральный процесс.

Политическое руководство американского штата Флорида хочет выяснить, имел ли место факт вмешательства в выборный процесс со стороны популярного сервиса Facebook. Соответствующими планами о начале расследования поделился губернатор региона Рон Десантис. Об этом пишет РИА Новости.

Власти штата получили повод разобраться в действиях соцсети после выхода публикации в издании Wall Street Journal. Авторы статьи писали, что Facebook не соблюдает установленные ей же правила и часто пренебрегает ими, в том числе когда речь заходит о политиках.

«Не секрет, что цензоры из больших технологических компаний уже давно непоследовательны в реализации собственных правил», — подчеркнул республиканский глава Флориды.

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