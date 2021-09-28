Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал проанализировать пуск ракет КНДР

Сеул, 28 сентября. Южная Корея должна внимательно проанализировать пуски ракет КНДР и ее последние публичные заявления о безопасности, заявил президент страны Мун Чжэ Ин.

Как сообщает администрация президента, власти республики провели экстренное заседание Совета национальной безопасности (NSC). Участники совещания выразили сожаление в связи с пуском ракеты со стороны Северной Кореи. Также они заявили о продолжении анализа данных о случившемся.

«Президент Мун Чжэ Ин выслушал доклад и приказал разработать план ответных действий, тщательно и всеобъемлюще проанализировать последние пуски ракет и заявления КНДР», — говорится в сообщении администрации президента.

Ранее Госдеп США счел ракетный пуск КНДР нарушающим несколько резолюций ООН. Внешнеполитическое ведомство США отмечает, что запуск ракет представляет угрозу для международного сообщества и соседних с ней стран. В заявлении уточняется, что Вашингтон остается привержен дипломатии и призывает Пхеньян вступить в переговоры.