Саакашвили заявил о покупке билета из Киева в Тбилиси

Киев, 28 сентября. Экс-президент Грузии Михаил Саакшвили заявил, что вернется в Тбилиси 2 октября — в день выборов в местные органы власти.

Политик опубликовал скриншот билета из киевского аэропорта Борисполь в столицу Грузии. Саакашвили отметил, что сейчас в Тбилиси «решается вопрос выживания».

«Я делаю это не для себя, и у меня нет личных амбиций и желания занимать должность, я действительно не собираюсь бороться за это, но я собираюсь бороться за то, чтобы у наших детей было будущее», — заявил экс-президент в видеообращении в Facebook.

Судя по скриншоту, вместе с матерью Гиули Аласанией они прилетят в аэропорт Тбилиси в 23:45 2 октября. В Грузии экс-президент Саакашвили является фигурантом ряда уголовных дел, по некоторым уже вынесены решения суда о тюремных сроках в отношении политика.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили раньше принимал наркотические вещества и до сих пор остается наркозависимым. По словам грузинского политика, экс-президент то повышает тон, то снижает его в зависимости от принятой дозы.