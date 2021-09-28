Дмитрий Медведев счел неправильным избираться в Госдуму нового созыва

Москва, 28 сентября. Лидер «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел неправильным избираться в Госдуму или претендовать на место спикера парламента. Политик объяснил свое решение.

Медведев в беседе с RT уточнил, что считает неправильным избираться в Госдуму как бывший глава государства. По его словам, работа в парламенте требует согласования интересов, воль, достижения компромиссов между разными людьми и фракциями.

«Это такая филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме», — пояснил председатель «Единой России».

Политик отметил, что имеет в виду труд без опора на прежние должности. Бывший президент имеет «не так много возможностей» для продолжения работы на государственной должности, подчеркнул Медведев.

Лидер «ЕР» ранее обвинил хакеров из США в атаках на ЦИК России в ходе выборов. Политик сообщил об огромном количестве виртуальных нападений на серверы Центризбиркома.